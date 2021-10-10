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Масштабна ДТП з автобусом та легковиком у Києві: причина і подробиці аварії

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 жовтня, 14:16
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Поліцейські з'ясовують обставини ДТП з пасажирським автобусом у столиці і вже назвали попередню причину аварії
Копи з'ясовують причину ДТП в Києві
Копи з'ясовують причину ДТП в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції почали кримінальне провадження за фактом зіткнення автобуса та легковика 9 жовтня на Броварському проспекті в Києві. Правоохоронці оновили дані про постраждалих – їх шість, а не сім, як заявляли раніше.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Києві.

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Травми отримали п'ятеро пасажирів автобуса і водій Volkswagen 1996 року народження. До лікарні доставили трьох людей, які були в салоні автобуса, решті надали допомогу на місці. Водія легковика госпіталізували у важкому стані.

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Попередньо копи встановили, що водій Volkswagen їхав у бік станції метро "Лісова" та не впорався з керуванням. Через це він врізався в автобус, а він вже вилетів у стовп і перекинувся.

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Автобус влетів у стовп. фото Нацполіції

Дані про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У справі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини ДТП.

Найчастіші причини ДТП

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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