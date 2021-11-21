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Масштабна ДТП у Києві: два автомобілі, тролейбус та мопед зіткнулися на трасі зі жвавим рухом (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 листопада, 20:42
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На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці та медики
Найбільше в аварії постраждав водій мопеда/Колаж: Сьогодні
Найбільше в аварії постраждав водій мопеда/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно невідомі відкрили стрілянину на мосту Патона, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі ДТП

Два легкових автомобілі, тролейбус та кур'єр служби доставки Glovo на мопеді не поділили дорогу на Протасовому Ярі. За даними Telegram-каналу, водій мопеда постраждав найбільше та потребує медичної допомоги. Про стан інших учасників аварії нині невідомо. Рух транспорту на трасі ускладнений.

У Києві сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів/Відео: Київ оперативний

У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

П'яний водій транспортного засобу врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювали подушки безпеки.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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