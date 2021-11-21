Масштабна ДТП у Києві: два автомобілі, тролейбус та мопед зіткнулися на трасі зі жвавим рухом (відео)

У Києві, де нещодавно невідомі відкрили стрілянину на мосту Патона, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі ДТП
Два легкових автомобілі, тролейбус та кур'єр служби доставки Glovo на мопеді не поділили дорогу на Протасовому Ярі. За даними Telegram-каналу, водій мопеда постраждав найбільше та потребує медичної допомоги. Про стан інших учасників аварії нині невідомо. Рух транспорту на трасі ускладнений.
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