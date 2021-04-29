Масштабна ДТП в Києві: зіткнулися вантажівка, легковик та маршрутка (фото)

У Києві на Севастопольській площі сталася потрійна ДТП. Тут зіткнулися легковий автомобіль, маршрутка і вантажівка. Удар виявився таким сильним, що автобус розвернуло поперек дороги.
Як повідомляє "Сьогодні", через пригоду було повністю перекрито проїзд.
"Внаслідок цієї ДТП постраждала пасажирка маршрутки. Їй надали допомогу медики. Встановлюються механізм і причини ДТП. За попередньою інформацією, правила дорожнього руху порушив водій легкового автомобіля", – повідомили нам у патрульній поліції Києва.
Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
У поліції додали, що проїзд на цій ділянці вже розблоковано.
Як вдалося з'ясувати журналістам "Сьогодні", в легковому автомобілі Ford їхали троє чоловіків. Напередодні вони добре повеселилися. Після того як влаштували ДТП з маршруткою і вантажівкою, двоє чоловіків втекли з місця події, в тому числі, чоловік, який керував автомобілем. У салоні автомобіля залишився тільки його господар, який там спав.
Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Раніше ми повідомляли, що у Києві літній водій ВАЗ влаштував серйозну ДТП.
Також нагадаємо, у столиці на швидкості перекинувся автомобіль – мати загинула, донька в реанімації.