Русский
$ 27,79
33,53
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Масштабна ДТП в Києві: зіткнулися вантажівка, легковик та маршрутка (фото)

29 квітня, 09:57

Олександр Марущак , Марія Дмитренко , Василь Богайчик

Серйозна автомобільна аварія заблокувала рух на Чоколівському бульварі – подробиці події

У Києві на Севастопольській площі сталася потрійна ДТП. Тут зіткнулися легковий автомобіль, маршрутка і вантажівка. Удар виявився таким сильним, що автобус розвернуло поперек дороги.

Реклама

Як повідомляє "Сьогодні", через пригоду було повністю перекрито проїзд.

"Внаслідок цієї ДТП постраждала пасажирка маршрутки. Їй надали допомогу медики. Встановлюються механізм і причини ДТП. За попередньою інформацією, правила дорожнього руху порушив водій легкового автомобіля", – повідомили нам у патрульній поліції Києва.

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Реклама

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

У поліції додали, що проїзд на цій ділянці вже розблоковано.

Як вдалося з'ясувати журналістам "Сьогодні", в легковому автомобілі Ford їхали троє чоловіків. Напередодні вони добре повеселилися. Після того як влаштували ДТП з маршруткою і вантажівкою, двоє чоловіків втекли з місця події, в тому числі, чоловік, який керував автомобілем. У салоні автомобіля залишився тільки його господар, який там спав.

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Києві літній водій ВАЗ влаштував серйозну ДТП.

Також нагадаємо, у столиці на швидкості перекинувся автомобіль – мати загинула, донька в реанімації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)
П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)Надзвичайні події
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)Надзвичайні події
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядаютьВлада
У Києві підліток зарізав батьків і молодшого брата
У Києві підліток зарізав батьків і молодшого братаНадзвичайні події
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. Ексклюзив
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти