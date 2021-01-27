Масштабна пожежа на Оболоні: горіла багатоповерхівка (фото, відео)

У Києві рано вранці на проспекті Героїв Сталінграда, 7-А в Оболонському районі сталася пожежа в багатоповерхівці.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Так, в 9-поверховому житловому будинку на третьому поверсі сталося займання на балконі, з розповсюдженням вогню на квартиру на загальну площу 20 квадратних метрів. І на балкони верхніх поверхів. Не гаючи часу, рятувальники відразу розпочали евакуацію людей і гасіння пожежі.

"Внаслідок пожежі в квартирі на 3 поверсі балкон та кімната згоріли повністю, на кухні частково згоріли та пошкоджено меблі та особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири. Також пошкоджено обшивку балконів та особисті речі на 4 та 5 поверхах", – написали рятувальники.

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У квартирі на третьому поверсі будинку нікого не було, в квартирах вище жителі вчасно відчули запах диму і самостійно вийшли на вулицю до приїзду рятувальників.

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На місці події було залучено п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, всього внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 16 осіб. У лікарні від стресу помер чоловік, евакуйований з будівлі.

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