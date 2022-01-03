Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Масштабна пожежа під Києвом: перші версії та що з постраждалими (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 12:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі співробітники поліції встановлюють причини та обставини пожежі
Під Києвом горить житловий будинок. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Києвом горить житловий будинок. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вишгороді зранку 3 січня горів 5-ти поверховий житловий будинок, що розташований поруч із готельним комплексом. Співробітники ДСНС врятували 2 осіб, яких госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Нові подробиці

3 січня до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Спаській.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі в одному з номерів. Двох осіб доставлено до медичного закладу для надання допомоги.

У ДСНС Київської області нас запевнили, що пожежа сталася у житловому будинку, поряд з яким розташований готельний комплекс.

Реклама

"Загорання сталося в житловому будинку. Наразі пожежа погашена, її площа склала 600 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежники врятували з вогню двох осіб, ще 18 вивели на свіже повітря. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці", – розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Київської області.

Наразі співробітники поліції встановлюють причини та обставини пожежі.

На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області
1 /6

Реклама

Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.

Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, у тому числі 53 дитини.

З вікна будівлі викинулися троє людей. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 815

захворіло за тиждень в Києві

-14%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти