Масштабна пожежа під Києвом: полум'я охопило весь дах (відео)

У Києво-Святошинському районі горить приватний будинок.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
НП подія сталася на вулиці Шевченка в Святопетровському.
"Рятувальники ще в дорозі, а люди поки намагаються ліквідувати полум'я самотужки. Сподіваємося, що ніхто не травмується", – йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, що пожежа охопила весь дах будинку.
У ГСЧС Київської області повідомляють, що на Київщині горить господарська двоповерхова споруда.
"Ліквідація пожежі триває. В гасінні вогню задіяно три пожежних спецавтомобіля і 14 рятувальників. Інформації про жертви і постраждалих на даний момент немає", – розповіли в ГСЧС Київської області.
Раніше ми писали, що під Києвом в смертельній пожежі загинула дитина.
Нагадаємо, нещодавно в Києві був велика пожежа – горіли плавучі дачі.
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