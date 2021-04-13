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Масштабна пожежа під Києвом: полум'я охопило весь дах (відео)

13 квітня, 13:32

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Поки рятувальники не доїхали до місця події, люди намагаються загасити полум'я самотужки

У Києво-Святошинському районі горить приватний будинок.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Шевченка в Святопетровському.

"Рятувальники ще в дорозі, а люди поки намагаються ліквідувати полум'я самотужки. Сподіваємося, що ніхто не травмується", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що пожежа охопила весь дах будинку.

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У ГСЧС Київської області повідомляють, що на Київщині горить господарська двоповерхова споруда.

"Ліквідація пожежі триває. В гасінні вогню задіяно три пожежних спецавтомобіля і 14 рятувальників. Інформації про жертви і постраждалих на даний момент немає", – розповіли в ГСЧС Київської області.

Раніше ми писали, що під Києвом в смертельній пожежі загинула дитина.

Нагадаємо, нещодавно в Києві був велика пожежа – горіли плавучі дачі.

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Київ дім рятувальники пожежа ДСНС

Джерело: Сьогодні

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