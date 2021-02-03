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Масштабна пожежа в Києві: згоріло чотири автомобілі (фото)

3 лютого, 09:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожежа сталася у дворі 25-поверхового житлового будинку

У Києві на вул. Милославській, 2, у Деснянському районі столиці згоріло чотири автомобілі.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

Пожежа сталася у дворі 25-поверхового житлового будинку в автомобілі Subaru Forester з поширенням на поруч припарковані автомобілі марки Kia Magentis, Chevrolet Aveo і Skoda Fabia.

"Внаслідок пожежі: автомобіль Subaru Forester згорів повністю. В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло. В авто Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля. В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер", – розповіли в ДСНС.

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До гасіння пожежі залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 людей особового складу.

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Причину виникнення пожежі з'ясовують.

Нагадаємо, 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торговельного центру виникла пожежана площі близько 800 "квадратів". Гасили вогонь 73 людини і 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб і 15 одиниць техніки.

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Також відомо, що на момент приїзду пожежних бригад в торговельному центрі вже не було людей. Незабаром копи затримали палія торговельного центру. Його доставили в Первомайське управління поліції.

Відео: Сьогодні

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Київ рятувальники автомобілі пожежа ДСНС

Джерело: Сьогодні

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