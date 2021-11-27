Масштабний злив нафтопродуктів в озеро на Оболоні – прокуратура взяла справу під контроль

Йде розслідування обставин забруднення водойм – встановлюють розмір збитку

У столичному озері виявили серйозне забруднення / Фото: Колаж: Сьогодні

Столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення озера у Оболонському районі. Місцеві жителі раніше виявили злив нафтопродуктів із дощової каналізації, що впадає в озеро Кирилівське, а також забруднення каскаду озер Опечень (Почайна).

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

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Так, спеціалісти відібрали зразки забрудненої води.

"Крім того, з огляду на те, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру, за ініціативи відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури 26.11.2021 проведено виїздну оперативну нараду за участі керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва та співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві", – йдеться у повідомленні.

Наразі проводять розслідування обставин забруднення водойм, встановлюють розмір збитків, а також осіб, які до цього причетні.

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Забруднення річок в Україні

Раціональне використання води та водних ресурсів контролює Державна екологічна інспекція. Як пише "Слово і справа", протягом 2019 року та 9 місяців 2020-го складено 9397 протоколів про адміністративні правопорушення, оштрафували 7749 чоловік на загальну суму майже 1,5 млн. грн.

Щоб зупинити негативний вплив на водні ресурси від господарської діяльності, до судів було передано 46 позовів. За 15 позовами було ухвалено рішення тимчасово зупинити діяльність суб'єктів господарювання до усунення порушень.

Крім того, правоохоронцям передали 265 матеріалів, по 52 відкрито кримінальні провадження.

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