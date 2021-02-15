Масове ДТП за Києвом: зіткнулися п'ять автомобілів (відео)

У Вишневому на вулиці Київській сталася масштабна ДТП. Вранці тут зіткнулися п'ять легкових автомобілів і утворився величезний затор, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Автомобіль Toyota рухався по другорядній і вулиці, а по головній смузі рухався автомобіль Hyundai. Ця машина потрапила в "сліпу зону" для водія Toyota. Він зіткнувся з автомобілем Hyundai передом, від удару цю машину розвернуло на дорозі, а потім удар пішов в її задню частину.

Від удару автомобіль Hyundai викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Skoda. Це авто відлітає на праву смугу і задіває автомобіль Renault.

"В результаті ДТП постраждало чотири автомобілі. Постраждалих немає. Спочатку водій автомобіля Toyota викликав на місце ДТП швидку допомогу, але прибулі медики, оглянувши всіх учасників дорожньо-транспортної пригоди, потерпілих не виявили. П'ятий автомобіль Land Rover, просто об'їжджаючи дане ДТП не врахував бічний інтервал і зачепив автомобіль Renault", – пояснили в поліції Київської області.

В результаті ДТП на даній ділянці утворилася гігантська пробка в двох напрямках. У поліції закликають водіїв бути гранично уважними за кермом транспортних засобів і враховувати погані погодні умови на дорогах.

Нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.

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Ми також повідомляли, що семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей потрапили в ДТП на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль біля села Зелена.

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