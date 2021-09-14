Мільйонні збитки в "Укрзалізниці". Корупційна схема могла привести до аварій пасажирських поїздів

Поставки продукції здійснювали без контролю якості товару і це порушило технологію виробництва

СБУ провела обшуки в "Укрзалізниці" / Фото: СБУ

СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Учасники угоди привласнили гроші на поставках держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. Зловмисники завдали державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ СБУ Києва в Facebook.

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Як з'ясували експерти, придбані комплектуючі не відповідали вимогам держстандартів. Це могло призвести до аварій під час пасажирських перевезень.

"Представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру. Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій", – йдеться в повідомленні.

Всю продукцію СБУ вилучила і наклала на неї арешт / Фото: СБУ

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Як з'ясувалося, поставки продукції здійснювали без контролю якості товару. Це порушило технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на дешевші матеріали, і допомогло реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції.

Гумові прокладки для рейкових шляхів не пройшли контроль якості / Фото: СБУ

"Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" ділки виводили у тінь", – додають в СБУ.

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Під час обшуків виявили:

фінансові документи з доказами протиправної діяльності;

ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Зараз на продукцію накладено арешт.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

Серед зловмисників:

колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";

керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);

начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрові рішення.