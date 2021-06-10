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У Києві на тротуар обвалилася огорожа балкона (фото)

10 червня 2021 19:53

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Обвал стався на вулиці Вербицького – на місці надзвичайної події працюють рятувальники

Фото: Киев Сейчас

Фото: Киев Сейчас

У четвер, 10 червня, в Києві сталася НП – обвалилась огорожа балкона.

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Про це повідомляє "Киев Сейчас".

Балкон обрушився на будинку №13 по вулиці Вербицького.

"На місці працюють рятувальники, вони розбирають конструкцію. Територія біля будинку огороджена. Через обвал ніхто з людей не постраждав", – повідомили сайту "Сегодня" в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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Раніше ми повідомляли, що в столичній багатоповерхівці обвалилися балкони. Конструкція обвалилася з сьомого поверху і зачепила поверхи нижче. Місцеві жителі кажуть, що ще під час землетрусу в Києві ще у вісімдесяті роки конструкції пошкодилися.

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Нагадаємо, що у Вінницькій області трирічний хлопчик впав з п'ятого поверху і залишився живий. Зараз він у лікарні. Дитина залишилася вдома зі старшим братом. Він вийшов на балкон, відчинив вікно, не втримався і впав.

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