"Мені розбили обличчя і катували". У Києві поліцейські напали на художника (фото)

Потерпілий розповів, як його били і затримали без причини, але в поліції інша версія подій

У Києві правоохоронці побили і затримали художника і музиканта Дмитра Бугайчука. Інцидент стався минулої ночі на вулиці Кирилівській, 47. Як пишуть друзі і знайомі художника, йому без особливої причини розбили ніс і тримали на вулиці кілька годин.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Крім того, правоохоронці забризкали з балончиків двох людей, які намагалися з'ясувати, що відбувається на вулиці.

Ударили в ніс і катували

Сам Дмитро Бугайчук каже, що фізично і морально втомився за майже безсонну ніч.

"Я йшов по вулиці Кирилівській. Мене попросили підійти до поліцейської машини абсолютно невідомі мені люди. Я запитав, а з якої радості я повинен це робити? У відповідь отримав удар в ніс. Усе", – розповідає сайту "Сьогодні" Дмитро Бугайчук.

Три години катували рюкзаком

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За словами художника, від удару він впав на землю.

"Людина, яка мене вдарила, була у формі, але я не знаю, хто вона конкретно. Мене продовжували бити, коли я впав від удару на землю. Катували після цього. Як саме? Мене закували в наручники і на них повісили мій важкий рюкзак. Так я простояв у наручниках три години, поки вони щось шукали на вулиці і проводили якісь дії. У мене д сих пір руки болять від цих наручників", – розповідає Дмитро.

Він каже, що за фактом побиття і тортур буде писати заяву в поліцію.

"Зараз я хочу прийти до тями, а після цього піду писати заяву в поліцію. Додому я повернувся тільки о 6 годині ранку", – додає художник.

Поліція: тікав і впав

У поліцейських своя версія того, що сталося. Вночі вулиці Подолу патрулювали співробітники полку поліції, саме вони і затримали художника Бугайчука.

"При появі службового автомобіля двоє людей почали тікати. Поліцейські побігли за ними. Один з чоловіків тікаючи впав. Біля нього недалеко знайшли наркотичні речовини. Є підозра, що він їх викинув. Відкрито кримінальне провадження про незаконне зберігання наркотиків", – розповіли сайту "Сьогодні"в поліції Подільського району.

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Нагадаємо, у Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом.

Крім того, у Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.