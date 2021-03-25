Русский
$ 27,87
32,94
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Багатоповерхівка в Лісовому масиві мало не злетіла в повітря через недбалість будівельників

25 березня, 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З будівельником і власником квартири розмовлятиме поліція

Вчора, 24 березня, горе-будівельники під час ремонтних робіт самовільно відрізали газову трубу в одній з квартир багатоповерхівки в Лісовому масиві.

Реклама

Про це повідомляє "Київгаз" у Telegram.

НП сталася в будинку на вулиці Волкова, 12-А. Про неї в аварійну газову службу повідомила сусідка, що живе поверхом нижче – в її квартирі тремтіла газова труба.

Прибувши на місце, фахівці "Київгазу" відразу перевірили квартиру сусідів згори, де проходив ремонт. Виявилося, що будівельник обрізав газову трубу, навіть не перекривши газ.

Газовики терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії.

Реклама

В тренді
Велика мийка на Банковій: виконавців ще вибирають, але роботи вже почалися (фото, відео)

За словами фахівців, через недбалість і грубе порушення правил безпеки могли постраждати жителі 144 квартир багатоповерхівки, адже в будь-який момент міг статися вибух, пожежа або інша непередбачувана аварійна ситуація.

Далі з будівельником і власником квартири розмовлятиме поліція.

Раніше ми писали, що аферисти під виглядом співробітників "Київгазу" проникають у квартири.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ Київ Київгаз труба

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)Надзвичайні події
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинку
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинкуНадзвичайні події
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)Надзвичайні події
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти