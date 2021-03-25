Багатоповерхівка в Лісовому масиві мало не злетіла в повітря через недбалість будівельників

Вчора, 24 березня, горе-будівельники під час ремонтних робіт самовільно відрізали газову трубу в одній з квартир багатоповерхівки в Лісовому масиві.
Про це повідомляє "Київгаз" у Telegram.
НП сталася в будинку на вулиці Волкова, 12-А. Про неї в аварійну газову службу повідомила сусідка, що живе поверхом нижче – в її квартирі тремтіла газова труба.
Прибувши на місце, фахівці "Київгазу" відразу перевірили квартиру сусідів згори, де проходив ремонт. Виявилося, що будівельник обрізав газову трубу, навіть не перекривши газ.
Газовики терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії.
За словами фахівців, через недбалість і грубе порушення правил безпеки могли постраждати жителі 144 квартир багатоповерхівки, адже в будь-який момент міг статися вибух, пожежа або інша непередбачувана аварійна ситуація.
Далі з будівельником і власником квартири розмовлятиме поліція.
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