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Могло бути замовне вбивство. СБУ знайшла тіло убитого водія BlaBlaCar Познякова

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 12:11
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Через п'ять років після зникнення правоохоронці знайшли тіло вбитого Тараса Познякова – що відомо
Тіло Тараса Познякова знайшли через п'ять років після зникнення
Тіло Тараса Познякова знайшли через п'ять років після зникнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України виявила тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, який зник ще в 2016 році. Правоохоронці заявили, що це могло бути замовне вбивство.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в СБУ.

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Загиблого знайшли на трасі Житомир – Київ.

Фото СБУ

"Його знайшли, ще коли було тепло, але тіло було непізнаним. Тепер закінчилася експертиза, і стало зрозуміло, що це труп цієї людини", – повідомили нам у пресслужбі.

Правоохоронці зазначили, що знайти місце поховання тіла Тараса Познякова було складно, бо за п'ять років рельєф там сильно змінився – було будівництво, стихійне звалище, нашарування ґрунту. Для пошуків використовували важку техніку та георадар.

Фото СБУ

"Нині співробітниками СБУ знайдено труп Тараса Познякова, отримані та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", – додали в СБУ.

Фото СБУ

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

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Що відомо про смерть Познякова?

  • 4 квітня 2016 року секретар райсуду Львова Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва своїм автомобілем Audi A6. За допомогою сервісу BlaBlaCar він підібрав двох незнайомих чоловіків, які представилися бійцями "Правого сектору".
  • Дорогою до Києва Тарас зник разом зі своєю машиною. Пізніше авто знайшли у Києво-Святошинському районі.
  • Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних, один з них був громадянином РФ. У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба, який був колишнім бійцем "Правого сектору".
  • Голуба засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна.
  • 7 грудня цього року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги у справі та залишив у силі покарання.
  • Інший співучасник злочину, громадянин Росії, у березні 2019 року помер від вибуху в київській квартирі.
  • Мотив убивства досі невідомий.

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