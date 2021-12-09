Могло бути замовне вбивство. СБУ знайшла тіло убитого водія BlaBlaCar Познякова

Через п'ять років після зникнення правоохоронці знайшли тіло вбитого Тараса Познякова – що відомо

Тіло Тараса Познякова знайшли через п'ять років після зникнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України виявила тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, який зник ще в 2016 році. Правоохоронці заявили, що це могло бути замовне вбивство.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в СБУ.

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Загиблого знайшли на трасі Житомир – Київ.

Фото СБУ

"Його знайшли, ще коли було тепло, але тіло було непізнаним. Тепер закінчилася експертиза, і стало зрозуміло, що це труп цієї людини", – повідомили нам у пресслужбі.

Правоохоронці зазначили, що знайти місце поховання тіла Тараса Познякова було складно, бо за п'ять років рельєф там сильно змінився – було будівництво, стихійне звалище, нашарування ґрунту. Для пошуків використовували важку техніку та георадар.

Фото СБУ

"Нині співробітниками СБУ знайдено труп Тараса Познякова, отримані та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", – додали в СБУ.

Фото СБУ

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

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