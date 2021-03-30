Монтаж чи правда. У метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі (відео)

У соцмережах з'явилося екстремальне відео з вагона столичної підземки. У рухомому потязі відкриті двері, а в отворі стоїть молодик. Він тримається однією рукою за поручень, а другу руку тримає в місці, де з'єднуються стулки дверей. Поїзд проїжджає станцію і заїжджає в тунель. У вагоні знаходяться інші пасажири.
Судячи з написів на стінах станції, потяг рухається по зеленій гілці метро. Відзначимо, що поїзд метро не може рухатися з відкритими дверима – це порушення.
Чи був зафіксований випадок поїздки з відкритими дверима у вагоні, сайт "Сьогодні" поцікавився в Київському метрополітені.
"Інформація про такий випадкок нам не надходила. Зараз фахівці перевіряють, чи було таке за останній тиждень, але скоріше за все – це відеомонтаж", – повідомили нам в Київському метрополітені.
Там додають, що фізично відкрити двері під час руху поїзда неможливо. Для цього потрібно було докласти максимальних зусиль, а машиніст зупинив би поїзд.
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