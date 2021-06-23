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Потужний вибух у Білогородці: підозрюваний зізнався у підпалі убитого і квартири (відео)

23 червня 2021 18:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Загиблий – місцевий мисливець, який орендував гараж у підозрюваного – чоловіки жили по сусідству

У Білогородці Київської області підозрюваний у вбивстві зізнався, що підпалив тіло і квартиру, щоб приховати сліди злочину.

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Він уже дав свідчення поліції, написав начальник поліції Київської області Андрій Небитов у Facebook.

"Зробив вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. У злочині каюсь", – сказав затриманий.

Як сталося вбивство

Підозрюваний – місцевий житель 1978 року народження, раніше був моряком далекого плавання. Він жив у цьому ж будинку, де стався вибух. Чоловік давав в оренду загиблому гараж, і через це вони постійно сварилися. Останній п'яний конфлікт закінчився вбивством.

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"Після цього він розробив план, як зробити алібі, і 21-го числа за допомогою запальної суміші і пороху, який був у квартирі загиблого, адже він був мисливцем і сам робив патрони для зброї, здійснив вибух і підпал", – сказав поліцейський.

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Затриманому вже повідомили про підозру в умисному знищенні майна особливо небезпечним способом, вбивстві з особливою жорстокістю. Йому загрожує довічне ув'язнення.

За словами правоохоронця, чоловік погодився співпрацювати зі слідством. Наразі вирішується питання про тримання його під вартою.

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Нагадаємо, потужний вибух і пожежа сталися 21 червня. Пожежа поширилася на 3-й 4-й, 5-й поверхи та покрівлю. У квартирі розбиті вікна.

У приміщенні знайшли тіло чоловіка. 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – у лікарні. Ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.

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