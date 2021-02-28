Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

"Міст Кличко" знову втомився: тріснуло скло (фото)

28 лютого, 10:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На фото видно нові тріщини

У Києві на скляному мосту, між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою, знову виявилися тріщини.

Реклама

Про це повідомляє Київський Кейс в Telegram.

"Забавно в цій ситуації те, що на позачерговій сесії Київради 23 лютого особисто Віталій Кличко сказав, що нібито щодня молиться, щоб з аварійними мостами нічого не сталося. Молитви, як ми бачимо, не допомогли ...", – пишуть в Мережі.

В тренді
У Києві відкрили стрілянину по активістах біля будівництва (відео)

Раніше ми повідомляли, що в грудні на пішохідно-велосипедному мосту невідомі пошкодили оглядове скло, на ділянці переправи з боку Арки дружби народів.

Реклама

Нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. На наступний день після відкриття переправи, в кінці травня, відвідувачі помітити перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. У той же час мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

Раніше ми писали, що в столиці стався конфлікт між мером столиці Віталієм Кличком і екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ міст тріщина Віталій Кличко пішохідний міст

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)Надзвичайні події
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малим
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малимНадзвичайні події
"Дика країна": у центрі Києва у голландського дипломата вкрали велосипедНадзвичайні події
Мітинг на підтримку Стерненка: всі подробиці (фото, відео)
Мітинг на підтримку Стерненка: всі подробиці (фото, відео)Україна
10 зламаних ребер і проткнута легеня: чим для киянки обернулось падіння брили льоду
10 зламаних ребер і проткнута легеня: чим для киянки обернулось падіння брили льодуНадзвичайні події
Вбивство пішохода з двох ударів у центрі Києва: водія заарештовано
Вбивство пішохода з двох ударів у центрі Києва: водія заарештованоНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти