"Міст Кличко" знову втомився: тріснуло скло (фото)

У Києві на скляному мосту, між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою, знову виявилися тріщини.

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Про це повідомляє Київський Кейс в Telegram.

"Забавно в цій ситуації те, що на позачерговій сесії Київради 23 лютого особисто Віталій Кличко сказав, що нібито щодня молиться, щоб з аварійними мостами нічого не сталося. Молитви, як ми бачимо, не допомогли ...", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми повідомляли, що в грудні на пішохідно-велосипедному мосту невідомі пошкодили оглядове скло, на ділянці переправи з боку Арки дружби народів.

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Нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. На наступний день після відкриття переправи, в кінці травня, відвідувачі помітити перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. У той же час мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

Раніше ми писали, що в столиці стався конфлікт між мером столиці Віталієм Кличком і екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко).

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