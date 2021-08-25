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Чоловік готував вибух під час параду в Києві: йому повідомили про підозру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 серпня, 13:10
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Правоохоронці швидко визначили особу чоловіка, який телефонував з погрозами на гарячу лінію
Була помилкова загроза вибуху на День Незалежності в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Була помилкова загроза вибуху на День Незалежності в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Перед урочистостями з нагоди Дня Незалежності України чоловік погрожував вибухом. Йому повідомили про підозру.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

"Зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів здійснив дзвінок на гарячу лінію "1551". Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України", – йдеться в повідомленні.

Особу чоловіка, який скоїв дзвінок, копам вдалося встановити і затримати його. Зброї або вибухових пристроїв у нього не виявили.

В даний час чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За хуліганство йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

День Незалежності в Києві

24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності України, в якому взяли участь більше 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Під час військового параду президент підписав указ про нове свято – День української державності – його відзначатимуть щорічно 28 липня.

Зеленський вручив державні нагороди українським громадським і культурним діячам.

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Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовп пасажирів поспішає на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників

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