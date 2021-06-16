Чоловік з рушницею пограбував ювелірку: в київському метрополітені помітили злодія (фото, відео)

Київський ювелірний завод пропонує винагороду в сумі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про зловмисника

У столичному метро камери зафіксували грабіжника ювелірного магазину. Фото: скрін

У Києві копи розшукують чоловіка, який пограбував ювелірний магазин. Раніше зловмисника помітили в київському метрополітені.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду в сумі 100 тис. гривень.

"Розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника", – йдеться в повідомленні.

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У Голосіївському районі чоловік зайшов в ювелірний магазин і, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини і втік.

Прикмети зловмисника : зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений в сині джинси і сіру футболку.

"Хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе в розкритті злочину, телефонуйте за телефонами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або по спецлінії 102", – додають в поліції.

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Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Євгена Харченко в Дарницькому районі невідомі вдарили чоловіка і відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, в Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями.