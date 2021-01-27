На асфальті калюжа крові: в Києві жінка випала з маршрутки (відео)

У Києві біля зупинки Алішера Навої на бульварі Перова ввечері у вівторок, 26 січня, випала з маршрутки і була серйозно травмована жінка.
Про це повідомляє dtp.kiev.
Жінка випала через те, що водій, від'їжджаючи від зупинки, не зачинив двері, вона серйозно вдарилася – на асфальті розтеклася калюжа крові.
"Маршрутка № 580, зупинка Алішера Навої на бульварі Перова. Водій не зачинив двері, поїхав і жінка випала на ходу. На асфальті калюжа крові, пасажирів висадили", – йдеться в повідомленні.
На місце прибули поліція і швидка допомога, жінку госпіталізували.
Нагадаємо, в Миколаєві сталася бійка між пасажирами мікроавтобуса, в результаті чого чоловіка виштовхали з маршрутки.
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