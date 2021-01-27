Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

На асфальті калюжа крові: в Києві жінка випала з маршрутки (відео)

27 січня, 00:13

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водій не зачинив двері

У Києві біля зупинки Алішера Навої на бульварі Перова ввечері у вівторок, 26 січня, випала з маршрутки і була серйозно травмована жінка.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.

Жінка випала через те, що водій, від'їжджаючи від зупинки, не зачинив двері, вона серйозно вдарилася – на асфальті розтеклася калюжа крові.

"Маршрутка № 580, зупинка Алішера Навої на бульварі Перова. Водій не зачинив двері, поїхав і жінка випала на ходу. На асфальті калюжа крові, пасажирів висадили", – йдеться в повідомленні.

На місце прибули поліція і швидка допомога, жінку госпіталізували.

Реклама

Нагадаємо, в Миколаєві сталася бійка між пасажирами мікроавтобуса, в результаті чого чоловіка виштовхали з маршрутки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ДТП маршрутка постраждала
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиці
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиціНадзвичайні події
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)Надзвичайні події
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)Надзвичайні події
"Вхід у Нарнію": у Києві провалився асфальт (фото)Надзвичайні події
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти