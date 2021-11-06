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На Байковому цвинтарі зникла скульптура художника Пламеницького

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 10:59
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Портрет Анатолія Пламеницького створив український скульптор Віктор Гречаник
Портрет увічнював пам'ять про видатну людину
Портрет увічнював пам'ять про видатну людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Байковому цвинтарі зник портрет українського художника Анатолія Пламеницького.

Про це пише Національна спілка художників України у Facebook.

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Портрет був встановлений на Байковому цвинтарі. Але дочка Пламеницького повідомила, що ця пам'ятка зникла.

"Цей портрет увічнював пам'ять про видатну людину, був важливим для родини" , – сказала Катерина Пламеницька.

Це ще й відомий твір певного періоду українського мистецтва.

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"Не так багато скульптурних творів такого рівня ми маємо в скарбниці української культури. Не знаю поки що, як шукати чи відновлювати цей портрет. Але хочу розповсюдити інформацію: можливо хтось десь побачить цю скульптуру" , – йдеться у повідомленні.

Хто такий Пламеницький

Народився 19 листопада 1920 року в селі Ягодному нині Грачевського району Оренбурзької області Росії. В 1953 році закінчив Київський художній інститут. Від 1963 року викладав у Київському художньому інституті від 1977 року – професор. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями. Жив у Києві.

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Художник з великою любов'ю та майстерністю створював барвисті, насичені квітами краєвиди України, зокрема численні мотиви седнівської серії – саме вони принесли Анатолію Пламеницькому славу провідного пейзажиста України.

Художник помер 10 вересня 1982 року.

Твори

  • "Незабутнє. 1943" 1963.
  • "Похмурий день" 1975.
  • "В Сибір. М. Волконська" 1957.
  • Портрет Євгенії Пламеницької 1960.
  • "За синів, що загинули. В День перемоги" 1967.
  • "Мати" 1961.
  • "Вечір" 1957.
  • "Тарас Шевченко в Нижньому Новгороді" 1964.
  • "Дощик" 1960.
  • "Сергій Єсенін" 1966.
  • "У день виборів" 1971.
  • "Увечері" 1978.
  • "Саласпілський меморіал" 1980.

На Байковому цвинтарі почастішали випадки вандалізму

На злочинців охоронці йдуть із порожніми руками, ночами патрулювати допомагають собаки – це єдиний спецзасіб охорони Байкового цвинтаря.

Без аксесуарів тут залишили пам'яті пам'ятник відомому актору Миколі Гринько, який грав у багатьох відомих фільмах, в тому числі і в "Пригодах Електроніка", де виконував роль професора. Спочатку пам'ятник акторові спирався на парасольку, але вона була з міді і не витримала натиску мисливців за дорогоцінними металами – його спиляли. Замість бронзового поставили гіпсову парасольку. Його вандали просто розбили.

Елементи оздоблення на Байковому крадуть регулярно. Не гидують красти навіть з могил людей-символів, таких як Леся Українка.

Керівництво Байкового стверджує, що часто елементи знаходять в сусідніх пунктах прийому металу. У тому, що знаходиться поруч із цвинтарем, стверджують, що деталі з могил не приймають і обурюються звинуваченнями в подібному.
Як доказ того, що краденого з кладовища не беруть показує склад того, прийнятого.

Однак правоохоронці, які час від часу влаштовують рейди такими пунктами прийому, кажуть, що іноді там дійсно вдається знайти вкрадене з Байкового.

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