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На блокпосту в Луганській області помер поліцейський з Київської області

6 квітня, 15:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поліцейські Київщини висловили співчуття рідним і близьким

Під час несення служби на блокпосту на околиці міста Сватове Луганської області вранці 6 квітня помер інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" ГУНП в Київській області 34-річний Денис Миронов.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

"За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках з колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу", – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські Київщини висловили співчуття рідним і близьким померлого.

Раніше стало відомо, що в результаті прицільного обстрілу зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовиками позицій українських захисників у Авдіївки загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

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помер поліцейський Луганська область блокпост Сватове

Джерело: Сьогодні

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