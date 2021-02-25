На Борщагівці п'яний вітчим ножем порізав пасинка-підлітка

Вітчиму не сподобалася вимога хлопця піти з дому, де йому не раді

У Святошинському районі столиці ледь не сталася трагедія. Там колишній вітчим вдарив пасинка-підлітка ножем в живіт, в результаті чого той потрапив до лікарні.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Інцидент стався в одному з житлових будинків на вулиці Симиренка на Південній Борщагівці. Як розповіла слідчим і патрульним мати пораненого в живіт 16-річного хлопця, вона розпивала спиртне з колишнім цивільним чоловіком.

"Згодом до квартири повернувся її син, який попросив колишнього вітчима покинути житло. Гостю це не сподобалося, і він узяв у руки ніж і вдарив ним у живіт неповнолітнього", – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

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Копи затримали 33-річного зловмисника на місці злочину в порядку статті 208 КПК України та в подальшому помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Медики госпіталізували 16-річного хлопця з проникаючим ножовим пораненням живота. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Провівши огляд місця події, поліцейські виявили на підлозі рушник зі слідами крові і ножі, які вилучили для проведення експертизи.

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Копи почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Зараз чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину і слідчі подали клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в тролейбусі, який слідував на Троєщину з "Почайної", п'яні з'ясовували стосунки, все закінчилося масовою бійкою з різаниною.

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А під Харковом 30-річний чоловік зарізав вітчима своєї коханої.

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