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На дитячому майданчику в Києві знайшли труп чоловіка (фото)

30 березня, 17:07

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи

На дитячому майданчику в Києві виявили тіло мертвого чоловіка. НП подія сталася в Дарницькому районі на вулиці Мишуги, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Очевидці повідомляють, що тіло лежало на дитячому майданчику, де в кількох метрах від нього, нічого не підозрюючи, продовжували грати діти.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що на вулиці Мишуги виявлено труп чоловіка.

"На місці працюють співробітники поліції. Поки їм не вдалося встановити особу чоловіка, на вигляд йому 40 років. На тілі не виявлено слідів насильницької смерті", – розповіли в поліції Києва.

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Там додають, що місце, де виявили тіло, огородили стрічкою. Огляд правоохоронці вже завершили. Точну причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи.

Також нагадаємо, в Миколаєві квартирантку виявили мертвою в орендованій квартирі. У поліцію звернулася господиня оселі і повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі без свідомості.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік зарубав сусідку сокирою і втік в інший регіон.

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Київ труп дитячий майданчик поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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