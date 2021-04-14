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На його місці могла опинитися дитина: в Києві збили зайця і кинули на узбіччі (фото, відео)

14 квітня, 19:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вчинок водія викликав велику кількість обурення користувачів Мережі

У Києві на Софіївській Борщагівці в результаті ДТП на смерть збили зайця.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, НП сталася на вулиці Боголюбова. Спочатку небайдужі користувачі Мережі вирішили, що водій збив собаку, але як пізніше з'ясувалося – це був заєць.

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Хлопець, який збив тварину, опублікував фото з місця події на своїй сторінці в Instagram. Після шквалу критики на свою адресу йому довелося закрити доступ до сторінки.

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"На місці цієї тварини легко могла виявитися і дитина. Їм зовсім не шкода, хлопці дуже сумують, що побили бампер ... До речі, після всього один одного фоткали поруч з "трофеєм", – пишуть в пабліку.

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На відео, яке опублікували очевидці, видно, що водій зупинився, після чого повернувся і забрав мертву тварину з дороги.

Раніше ми писали, що в Одеській області на смерть збили двох чоловіків.

Також нагадаємо, в Києві іномарка збила чоловіка на пішохідному переході.

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Київ аварія ДТП збили зайці

Джерело: Сьогодні

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