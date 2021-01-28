На Київщині 15 бандитів підуть під суд за розбої , здирництво та "віджим" машин

П’ять банд кілька років тероризували жителів Білоцерківського району

На Київщині перед судом постануть учасники п’яти злочинних угруповань. До озброєних банд входили 15 членів та їхній 31-річний "кримінальний авторитет".

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Про це поліція Київської області повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Серед зловмисників був один працівник поліції, який виконував роль пособника у здирництві. Упродовж трьох років вони на території Білоцерківщини займалися розбійними нападами та тиском на бізнес шляхом здирництва, залякування та побиття людей.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

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Організатором та керівником банди виявився 31-річний житель Білої Церкви. За його планами озброєні бандити влаштовували розбійні напади, забирали автомобілі та вимагали гроші у жителів району, застосовуючи психологічний та фізичний вплив на потерпілих і членів їх сімей.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками перевищують понад 2 млн гривень.

Реклама Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

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Копи провели масштабну роботу: здійснили 51 обшук із залученням спецпризначенців, вилучили речові докази, зібрали доказову базу щодо причетності зловмисників до скоєння тяжких злочинів і за процесуальним керівництвом прокуратури області обвинувальний акт скерували до суду.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

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Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

Максимальне покарання, яке їм загрожує – ув’язнення до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві очолювана колишнім копом банда продавала закриті бази даних в Росію і Крим.

А СБУ прозвітувала, що 2020 року викрила 81 банду і 536 корупціонерів.

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