На Хрещатику дорожній знак впав на авто (фото)

Сьогодні на Хрещатику сталася НП – дорожній знак впав на авто.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Сталося це просто навпроти Центрального універмагу
"Хрещатик, навпроти ЦУМу впав дорожній знак, пошкодив два автомобілі", – пишуть у групі.
Раніше ми писали, що в Києві з'явився новий дорожній знак. Про потенційно аварійні ділянки тепер попереджає новий дорожній знак – зокрема, йдеться про заміну покриття автодороги.
Нагадаємо, у столиці на вулиці Антоновича водій збив світлофорі дорожній знак.
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