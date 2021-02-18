Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

На Хрещатику дорожній знак впав на авто (фото)

18 лютого, 14:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сталося це просто навпроти Центрального універмагу

Сьогодні на Хрещатику сталася НП – дорожній знак впав на авто.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Сталося це просто навпроти Центрального універмагу

"Хрещатик, навпроти ЦУМу впав дорожній знак, пошкодив два автомобілі", – пишуть у групі.

В тренді
Скандальна професорка Більченко: "Будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину"

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві з'явився новий дорожній знак. Про потенційно аварійні ділянки тепер попереджає новий дорожній знак – зокрема, йдеться про заміну покриття автодороги.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Антоновича водій збив світлофорі дорожній знак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ДТП авто Хрещатик цум дорожній знак

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти