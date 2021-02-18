На Хрещатику дорожній знак впав на авто (фото)

Сталося це просто навпроти Центрального універмагу

Сьогодні на Хрещатику сталася НП – дорожній знак впав на авто.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Сталося це просто навпроти Центрального універмагу

"Хрещатик, навпроти ЦУМу впав дорожній знак, пошкодив два автомобілі", – пишуть у групі.

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Раніше ми писали, що в Києві з'явився новий дорожній знак. Про потенційно аварійні ділянки тепер попереджає новий дорожній знак – зокрема, йдеться про заміну покриття автодороги.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Антоновича водій збив світлофорі дорожній знак.

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