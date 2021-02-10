Русский
$ 27,64
33,44
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)

10 лютого, 19:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Невідомі збиралися в районі колишньої вулиці Патріса Лумумби

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Поліція Києва заблокувала групу невідомих молодиків міцної статури, які збиралися на перехресті вулиць Іоанна Павла II (колишня Патріса Лумумби) та Ігоря Брановицького (Перспективна), що в Печерському районі столиці.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Близько 15:00 на місце події було направлено наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Поліцейські встановлювали мету зібрання чоловіків та проводили з ними превентивні профілактичні розмови з метою запобігання вчиненню будь-яких правопорушень.

Читайте також: У Печерському районі Києва жителі почули стрілянину (відео)

Реклама

Пізніше слідчі поліції Києва за повідомленням про намір вчинення хуліганських дій у Печерському районі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

В тренді
Подорожчання маршруток під Києвом: чому є запитання до нового тарифу?

У рамках забезпечення правопорядку копи провели невідкладні слідчі дії, зокрема обшук у приміщенні на вул. Тверський тупик, розташованій по сусідству. Окрім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, та мету їхнього прибуття.

Нагадаємо, до МВС надходила інформація про можливі силові провокації та масові заворушення у зв'язку з блокуванням проросійських телеканалів.

Реклама

Також писалося, що в МВС попередили про можливі спроби дестабілізації ситуації в Україні шляхом силових провокацій.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

телеканали спецназ Печерськ хулігани хуліганство тітушки поліція Києва Печерський район

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
У Києві тріснув ще один міст (фото)
У Києві тріснув ще один міст (фото)Надзвичайні події
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)Надзвичайні події
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)Надзвичайні події
У Києві
У Києві "замінували" залізничний вокзалНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти