На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Поліція Києва заблокувала групу невідомих молодиків міцної статури, які збиралися на перехресті вулиць Іоанна Павла II (колишня Патріса Лумумби) та Ігоря Брановицького (Перспективна), що в Печерському районі столиці.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Близько 15:00 на місце події було направлено наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Поліцейські встановлювали мету зібрання чоловіків та проводили з ними превентивні профілактичні розмови з метою запобігання вчиненню будь-яких правопорушень.

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Пізніше слідчі поліції Києва за повідомленням про намір вчинення хуліганських дій у Печерському районі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

У рамках забезпечення правопорядку копи провели невідкладні слідчі дії, зокрема обшук у приміщенні на вул. Тверський тупик, розташованій по сусідству. Окрім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, та мету їхнього прибуття.

Нагадаємо, до МВС надходила інформація про можливі силові провокації та масові заворушення у зв'язку з блокуванням проросійських телеканалів.

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Також писалося, що в МВС попередили про можливі спроби дестабілізації ситуації в Україні шляхом силових провокацій.

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