На майже 2 млн! Для українських військовослужбовців закупили зіпсоване м'ясо

Постачальник, знаючи, що продукт зіпсований, передав прикордонному загону товар

М'ясні продукти були зіпсовані та не відповідали ДСТУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна прикордонна служба України купила зіпсоване м'ясо для військовослужбовців. Прокуратура Києва повідомила про підозру ще одного підприємця-постачальника.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва Facebook.

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Так, у 2021 році між підприємством та структурними підрозділами Державної прикордонної служби України було укладено договір на закупівлю свинини.

"Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала прикордонному загону ДПС України цей товар. У подальшому, на виконання договору поставки, з продавцем проведено розрахунок", – йдеться у повідомленні.

Товар не відповідав ГОСТу / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Збитки державі

За висновками експертів, м'ясо не відповідає вимогам ДСТУ. В результаті державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 1,8 млн грн.

Окружна прокуратура повідомила про підозру підприємця за фактом розтрати та присвоєння коштів державного бюджету за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідство продовжується.

"Як повідомлялося раніше, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 000 кг м’ясних консервів, які не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю та працівнику фірми-виробника, внаслідок дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки", – йдеться у повідомленні.

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