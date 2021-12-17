Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

На майже 2 млн! Для українських військовослужбовців закупили зіпсоване м'ясо

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 12:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постачальник, знаючи, що продукт зіпсований, передав прикордонному загону товар
М'ясні продукти були зіпсовані та не відповідали ДСТУ
М'ясні продукти були зіпсовані та не відповідали ДСТУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна прикордонна служба України купила зіпсоване м'ясо для військовослужбовців. Прокуратура Києва повідомила про підозру ще одного підприємця-постачальника.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва Facebook.

Реклама

Так, у 2021 році між підприємством та структурними підрозділами Державної прикордонної служби України було укладено договір на закупівлю свинини.

"Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала прикордонному загону ДПС України цей товар. У подальшому, на виконання договору поставки, з продавцем проведено розрахунок", – йдеться у повідомленні.

Товар не відповідав ГОСТу
Товар не відповідав ГОСТу / Фото: пресс-служба прокуратуры

Реклама

Збитки державі

За висновками експертів, м'ясо не відповідає вимогам ДСТУ. В результаті державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 1,8 млн грн.

Окружна прокуратура повідомила про підозру підприємця за фактом розтрати та присвоєння коштів державного бюджету за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідство продовжується.

"Як повідомлялося раніше, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 000 кг м’ясних консервів, які не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю та працівнику фірми-виробника, внаслідок дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 410

захворіло за тиждень в Києві

-10%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти