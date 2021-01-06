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На Подолі "непроста людина" напідпитку заїхала на авто під ялинку : відео

6 січня, 12:51

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Лихач ганяв пішохідною зоною, але був затриманий небайдужими громадянами

На Контрактовій площі у Києві п’яний водій вирішив під’їхати якомога ближче до новорічної ялинки, тому ганяв пішохідними зонами. Його зухвалість потрапила на камери відеоспостереження.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Очевидці викликали поліцію, а самі тим часом перекрили порушнику виїзд, щоб не втік. Перевірку на алкоголь проходити водій відмовився. Натомість облаяв правоохоронців. На кермувальника склали адмінпротокол, автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Затриманий переконував у тому, що він "непроста людина", відмовлявся пред’явити копам водійське посвідчення, лаявся і навіть погрожував насильством.

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Нагадаємо, на новорічні свята у Києві 1356 водіїв затримали за кермом у нетверезому стані. Під час гулянь про аварії повідомили понад дві тисячі разів.

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А у Фастові під Києвом чоловік три дні святкував Новий рік, після чого напідпитку сів за кермо – авто вилетіло з дороги і протаранило житловий будинок.

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поділ лихач контрактова площа п'яний водій

Джерело: Сьогодні

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