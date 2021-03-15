На Подолі знову прорвало трубу: з-під асфальту забив "фонтан" (відео)

Очевидці поділилися в Мережі відео з місця НП

У Києві 15 березня недалеко від площі Контрактової прорвало водопровід.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

Так, воду прорвало на вулиці Петра Сагайдачного, 41. Відео виклали в Інтернет очевидці.

"На Контрактовій відкрили новий фонтан", – написали в Мережі.

Тут прорвало трубу холодного водопостачання. Як розповіли сайту "Сьогодні" в "Київводоканалі", на вулиці Сагайдачного, 41- витік води з пониженням тиску в мережі.

"За вказаною адресою стався витік води в колодязі на водопровідній мережі діаметром 300 міліметрів. Прорив вже локалізований. Від водопостачання тимчасово відключені споживачі по вулиці Сагайдачного, 35, 37, 39, 38, 40, 16 – офісні приміщення та ресторани", – повідомили нам в "Київводоканалі".

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Ремонтна бригада вже виїхала на обстеження прориву.

Раніше ми писали, що біля станції метро "Чернігівська" в Києві прорвало трубопровід, через що рух транспорту по вулиці було обмежено.

Раніше ми писали, що в столиці на вулиці Туполєва, 20 в будинку прорвало трубу і вода бігла прямо по стінах в під'їзді.

Дивіться відео – як на Великій Васильківській прорвало трубу:

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