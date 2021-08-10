На Софійській площі в Києві влаштували перегони: що відбувається (відео)

Авто ганяли по вже розбитій плитці площі, що не ремонтувалася багато років. На дорозі залишилися чорні сліди від шин

Стрітрейсери «розмалювали» плитку перед пам'ятником Богдану Хмельницькому. Колаж "Сьогодні"

На Софійській площі вранці 10 серпня влаштували перегони два спортивні автомобілі. Ревіння моторів чули і бачили пішоходи, які вранці йшли на роботу.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Багатьох жителів столиці здивувало, що перегони влаштували на вже розбитій плитці Софійської площі, що не ремонтувалася багато років.

"Мабуть, плитку на площі вже вирішили остаточно добити заїздом цих двох автомобілів", – каже очевидиця Оксана Охріменко.

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Співробітники Національного заповідника "Софія Київська" шоковані тим, що відбувається. Заступник гендиректора з реставраційних робіт заповідника Вадим Кириленко розповів "Сьогодні", що нічого не знав про перегони.

"Вранці прийшли на роботу – площа частково огороджена правоохоронцями. Людей на неї не пускають. На місці працює знімальна група. Половина Софійської площі чорна від слідів коліс, дим стоїть. Ми просто шоковані. Вібрація й акустика звичайно ж впливають на стародавні споруди Софії. Але тут ще й питання в естетиці. Автомобілі літають навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, на головній площі країни", – зазначив він.

У поліції Києва нам повідомили, що на Софійській площі знімають кліп. Рішення отримали від столичної влади.

"На площі знімають кліп, який присвячений Дню незалежності", – повідомили в поліції Києва.

Що ще готують до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україну вперше доправлять оригінал Конституції Пилипа Орлика.

22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

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Нагадаємо, Збройні сили України готуються до грандіозного військового параду до 30-ї річниці Незалежності України. Солдати й офіцери карбують крок зранку до пізнього вечора на розпеченому плацу.

До того ж, до свята готуються не тільки військові, але й комунальники з дорожниками. Центральну вулицю країни – Хрещатик – упорядковують, прибирають, дорогу латають.