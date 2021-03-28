На столичній Троєщині пожежа: стовп чорного диму видно здалеку

Вранці неділі, 28 березня, на столичній Троєщині сталася пожежа. Стовп чорного диму видно здалеку. Що саме загорілося, з'ясовується.

Реклама

Відео димової завіси опублікував dtp.kiev.ua. Повідомляють, що рятувальники ДСНС прямують до місця загоряння. Обставини події поки невідомі

Водночас місцеві жителі розповіли сайту "Сьогодні", що загоряння, можливо, було раніше вранці, оскільки на цей момент в цьому місці стовпа диму вже не видно.

В тренді Новий Київ: як змінюються столичні кінотеатри

Раніше ми розповідали, що в Києві сильно забруднене повітря – жителі різних районів столиці відчувають запах гару і хімії, місто потрапило в топ-15 у світі за ступенем забрудненості атмосфери.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама