На трасі Київ – Одеса сталася ДТП: є постраждалі (фото)

На трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz і легковик Lada Kalin. У зв'язку з цим в напрямку столиці перекрита одна смуга руху.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київської області, поліцейські займаються регулюванням руху. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.
Також повідомляється про постраждалих, проте їх кількість поки невідома.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій.
Також нагадаємо, під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем. Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль.
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