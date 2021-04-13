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На трасі Київ – Одеса сталася ДТП: є постраждалі (фото)

13 квітня, 09:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рух в напрямку столиці ускладнений

На трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz і легковик Lada Kalin. У зв'язку з цим в напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

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Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київської області, поліцейські займаються регулюванням руху. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.

Також повідомляється про постраждалих, проте їх кількість поки невідома.

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Раніше ми повідомляли, що під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій.

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Також нагадаємо, під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем. Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль.

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