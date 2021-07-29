Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)

29 липня 2021 20:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проблемні місця столиці заблоковані на найближчі час з урахуванням години пік, що почалася

Місто затопило. Фото: колаж "Сьогодні"

Місто затопило. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні ввечері пройшов сильний дощ, який паралізував усе місто. Стихія вирувала у всіх районах столиці і в області.

Реклама

Як і попереднього разу, затопило всю вулицю Пріорського і на цей момент плаває вже і Автозаводська.

Зливові системи заповнилися моментально, в деяких місцях вирвало люки і люди побачили гейзери з дощу і бруду.

У місті затори. Фото: frix/Telegram
Реклама

У місті затори. Фото: frix/Telegram

Автомобілі намертво вже зупинилися через надлишок води на дорогах, багато хто боїться зловити гідроудари, проблемні місця столиці заблоковані на найближчий час з урахуванням години пік, що почалася.

Читайте також: Погодний апокаліпсис з потопами може повторитися. І не тільки в Києві

На вулиці Теліги в бік Петрівки в тунелі розвернуло фуру, рух паралізовано.

В тренді
Фонтан висох. Мерію Києва звинуватили в будівництві "потьомкінських сіл"
В Оболонському районі "висох" фонтан. Колаж "Сьогодні"

Фура перекрила рух. Фото: Dtp.Kiev
Реклама

Фура перекрила рух. Фото: Dtp.Kiev

А в Бучі (Київська область) негода повалила дерева, зараз там ліквідовують наслідки стихії.

Дерева повалило в Бучі. Фото: Бучанська міськрада/Facebook

Дерева повалило в Бучі. Фото: Бучанська міськрада/Facebook

Раніше ми писали, що останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі ними плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві особи загинули через потужні зливи.

Реклама

А на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)
Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)Надзвичайні події
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)Надзвичайні події
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)Надзвичайні події
Надавали ляпасів і били ногою по тулубу. У Київській області дівчата побили школярку (відео)
Надавали ляпасів і били ногою по тулубу. У Київській області дівчата побили школярку (відео)Надзвичайні події
Авто лежить на даху. Під Києвом смертельне ДТП паралізувало рух (відео)
Авто лежить на даху. Під Києвом смертельне ДТП паралізувало рух (відео)Транспорт
У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)
У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти