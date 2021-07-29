На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)

Місто затопило. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні ввечері пройшов сильний дощ, який паралізував усе місто. Стихія вирувала у всіх районах столиці і в області.
Як і попереднього разу, затопило всю вулицю Пріорського і на цей момент плаває вже і Автозаводська.
Зливові системи заповнилися моментально, в деяких місцях вирвало люки і люди побачили гейзери з дощу і бруду.
У місті затори. Фото: frix/Telegram
Автомобілі намертво вже зупинилися через надлишок води на дорогах, багато хто боїться зловити гідроудари, проблемні місця столиці заблоковані на найближчий час з урахуванням години пік, що почалася.
Читайте також: Погодний апокаліпсис з потопами може повторитися. І не тільки в Києві
На вулиці Теліги в бік Петрівки в тунелі розвернуло фуру, рух паралізовано.
Фура перекрила рух. Фото: Dtp.Kiev
А в Бучі (Київська область) негода повалила дерева, зараз там ліквідовують наслідки стихії.
Дерева повалило в Бучі. Фото: Бучанська міськрада/Facebook
Раніше ми писали, що останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі ними плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві особи загинули через потужні зливи.
А на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.
Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ