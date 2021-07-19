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Наглухо закрили гермозатвором. У Києві не працює станція метро "Берестейська" (фото)

19 липня 2021 15:02

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Довелося використовувати гермозатвор для ліквідації підтоплення – вхід на станцію закритий

Станцію затопило водою після зливи. Фото: колаж "Сьогодні"

Станцію затопило водою після зливи. Фото: колаж "Сьогодні"

Через рясний дощ на станції метро "Берестейська" довелося скористатися гермозатвором, щоб закрити станцію повністю і не допустити на перон потоків води. Він встановлений перед входом на станцію.

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У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" розповіли, що зараз гермозатвором закритий вхід на станцію.

Так виглядає гермозатвор. Фото: Київський метрополітен/Facebook

Так виглядає гермозатвор. Фото: Київський метрополітен/Facebook

"Скоро все відкриємо, як тільки з переходу приберуть воду. Перевірки всіх гермозатворів проходять регулярно на всіх станціях метро. На "Берестейській" гермозатвор вже використовували під час сильних дощів. Тепер знову довелося його використовувати для ліквідації підтоплення", – повідомили в Київському метрополітені.

Ліквідація підтоплень. Фото: Київський метрополітен/Facebook
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Ліквідація підтоплень. Фото: Київський метрополітен/Facebook

Раніше ми писали, як виглядає затоплена станція метро "Берестейська" всередині.

Нагадаємо, що Київ сьогодні накрив потужний злива з грозою. Окремі вулиці міста залило, а ураганний вітер змітав усе на своєму шляху.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

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