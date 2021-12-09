Чи покарані вбивці та чому тіло знайшли лише через 5,5 років: все про вбивство водія BlaBlaCar Познякова

Виявити загиблого вдалося лише нещодавно, слідство триває і досі

Тіло виявили ще влітку поблизу траси під Києвом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через 5,5 років правоохоронці знайшли тіло львів'янина Тараса Познякова, який зник після того, як підібрав двох незнайомців через сервіс BlaBlaCar дорогою до Києва. Одного з них засудили до довічного ув'язнення. При цьому обставини смерті досі не називають.

Новини "Сьогодні" зібрали все, що відомо про жорстоке вбивство Познякова.

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Загадкове зникнення

4 квітня 2016 року Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва на своєму автомобілі Audi A6. За допомогою сервісу BlaBlaCar він підібрав двох незнайомих йому чоловіків, які представилися бійцями Правого сектора.

Але до Києва Тарас так і не доїхав, він пропав разом зі своєю машиною. Востаннє його сірий "Ауді" бачили на заправці в районі сіл Бобриця і Бузова Києво-Святошинського району, за 25 км від столиці. Через кілька днів порожній "Ауді" зі слідами крові та зміненими номерами поліція виявила в одному з гаражів в села Новосілки Києво-Святошинського району.

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Підозрювані

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних. При цьому один з них був громадянином РФ. У серпні 2016 року поліція затримала 36-річного Дмитра Голуба, який був колишнім бійцем Правого сектора.

Іншим співучасником був Луан Кингисепп, громадянин Росії. Поліція оголосила його в міжнародний розшук у червні 2017 року. Тоді повідомлялося, що він може мати при собі вогнепальну зброю, добре володіє холодною зброєю, навичками рукопашного бою.

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У березні 2019 року підозрюваний помер після вибуху в київській квартирі.

Довічне ув'язнення

В суді Дмитро Голуб не визнав свою провину. У травні 2019 року судді першої та апеляційної інстанції засудили до довічного позбавлення волі Голуба з конфіскацією всього належного йому майна.

Днями Верховний суд підтвердив вирок зловмиснику. Таким чином покарання для нього лишиться без змін.

Водія знайшли через 5 років

Тараса Познякова виявили мертвим поблизу траси "Житомир – Київ".

"Його знайшли ще колись було тепло, але тіло було непізнаним. Зараз закінчилася експертиза і стало зрозуміло, що це труп цієї людини", – повідомив новинам "Сьогодні" речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він уточнив, що була проведена експертиза ДНК.

Як вдалося знайти загиблого

Правоохоронці стверджують, що слідчим шляхом отримали інформацію щодо обставин вбивства Познякова на трасі "Житомир – Київ", місця поховання трупу, а також обставин, що передували вчиненню вбивства та осіб, можливо причетних до його організації.

Пошук місця поховання тіла Тараса Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства (перепродаж земельних ділянок, проведення будівельних робіт та створення стихійних сміттєзвалищ, нашарування ґрунту, знищення орієнтирів, що існували у 2016 році).

До пошукових робіт була залучена важка техніка, а також застосоване спеціальне технічне обладнання – георадар "EASY RAD – GPR".

Вбивство могло бути замовним

На даний час співробітниками СБУ відшукано труп Тараса Познякова. Отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковане за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

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