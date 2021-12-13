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Нападав і кидався камінням: під Києвом чоловік допікав сусідам (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 15:14
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Чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а потім кинувся у бійку

Під Києвом копи затримали чоловіка, який розпорошив газ з газового балона у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику. Інцидент стався у Вишгороді.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області у Facebook.

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Чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а потім кинувся у бійку. Коли копи приїхали на виклик, то він відчинив двері та розпилив газ з газового балончика у бік сусідів та правоохоронців.

"Як з’ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав каміння. Нині чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі", – зазначив начальник поліції Київщини Андрій Небитов.

36-річного місцевого жителя затримано. За місцем проживання проведено обшук, під час якого вилучено два газові балони.

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Що з постраждалими

Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей. Проте їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

"Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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