Напав з ножем. У Києві чоловік скоїв розбійний напад на поштове відділення

Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, за які більше десяти років провів за гратами

Копи оглядають місце злочину. Фото: прес-служба Нацполіціі/Facebook

У Києві затримали чоловіка за розбійний напад на поштове відділення в Деснянському районі. Чоловік зайшов до приміщення і, погрожуючи ножем співробітниці, забрав з каси двадцять дві тисячі гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Спіймали нападника в Київській області, куди він втік відразу після скоєння злочину. Розпочато кримінальне провадження, слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. Розбійний напад на відділення пошти стався на вулиці Драйзера.

Камери зафіксували момент пограбування. Фото: Нацполіція/Facebook

"Після проведення огляду місця події та опитування потерпілої ми з’ясували, що до приміщення зайшов невідомий, підійшов до жінки та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень. Оперативники встановили, що після скоєного зловмисник втік до Київської області, де згодом його затримали", – повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції міста Києва Андрій Табала.

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Киянина, 1986 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за які більше десяти років провів за гратами.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України. Це – розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманому. Киянину загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", – додав Андрій Табала.

Не перший напад на пошту

У Київській області затримали чоловіка на початку цього року за крадіжку понад 300 тисяч гривень. У селищі Глеваха Фастівського району горіло приміщення пошти. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що вогонь пошкодив кімнату, в якій перебував сейф.

Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.

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