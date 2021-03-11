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Наркоугруповання накрили на Київщині: вилучили товару на 1,5 млн доларів (фото)

11 березня, 14:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До складу групи входило 14 жителів столичного регіону

У Київській області СБУ викрила організаторів потужної наркоугруповання. Щомісячна "прибуток" зловмисників склав майже 70 млн грн.

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Про це повідомляє СБУ Києва і області в Facebook.

Угруповання спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків, психотропних і прекурсорів.

"Правоохоронці вилучили: понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону; 5 тонн сировини для виготовлення психотропів; обладнання для виготовлення "товару"; 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в повідомленні.

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Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1, 5 млн доларів за цінами "чорного ринку".

До складу групи входило 14 жителів столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували в трьох власних домоволодіннях на території Київської області.

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Щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропних. Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини.

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Зараз затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше в Київській області виявили нарколабораторію.

Крім того, в Запоріжжі викрили наркокур'єра з "товаром" на 11 млн гривень.

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Київ СБУ наркотики амфетамін психотропні препарати

Джерело: Сьогодні

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