Наркоугруповання накрили на Київщині: вилучили товару на 1,5 млн доларів (фото)

У Київській області СБУ викрила організаторів потужної наркоугруповання. Щомісячна "прибуток" зловмисників склав майже 70 млн грн.
Про це повідомляє СБУ Києва і області в Facebook.
Угруповання спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків, психотропних і прекурсорів.
"Правоохоронці вилучили: понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону; 5 тонн сировини для виготовлення психотропів; обладнання для виготовлення "товару"; 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в повідомленні.
Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1, 5 млн доларів за цінами "чорного ринку".
До складу групи входило 14 жителів столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували в трьох власних домоволодіннях на території Київської області.
Щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропних. Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини.
Зараз затриманим повідомлено про підозру.
Нагадаємо, раніше в Київській області виявили нарколабораторію.
Крім того, в Запоріжжі викрили наркокур'єра з "товаром" на 11 млн гривень.
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