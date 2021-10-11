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Знайшли в петлі. Нові подробиці страшного НП в Голосіївському парку

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 жовтня, 17:43
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Зараз поліцейські встановлюють особу покійного чоловіка
Тіло чоловіка знайшли в парку / Колаж "Сьогодні"
Тіло чоловіка знайшли в парку / Колаж "Сьогодні"

Поліцейські відкрили кримінальне провадження у справі чоловіка, якого сьогодні знайшли в Голосіївському парку голим і повішеним .

Про це "Сегодня" повідомили в поліції Києва.

Деталі

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 з позначкою "Самогубство".

"На цей момент проводяться слідчі дії, встановлюється особа чоловіка, тіло якого знайшли в Голосіївському парку", – говорять в поліції.

Що трапилося

Раніше ми писали , Що в Києві, в Голосіївському парку сьогодні, 11 жовтня, знайшли труп чоловіка. Він був повішеним і без одягу.

На вигляд чоловікові 30 років. Труп без одягу знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням. Тіло було попередньо без ознак насильницької смерті. Особистість його не встановлена, оскільки він був без документів.

Теж знайшли мертвим

В одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"), який зник 2 серпня в столиці . Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

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