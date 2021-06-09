Ґвалтував дітей: під Києвом засудять скандально відомого фотографа

Олександр Ктиторчук - київський фотограф зі стажем, фото: facebook.com/ktitorchukaleksandr
У Київській області скандально відомому фотографові Олександру Ктиторчуку, який здійснював розпусні дії і ґвалтував неповнолітніх і малолітніх дівчаток, загрожує 15 років ув'язнення.
Як повідомляє поліція Київської області, досудове розслідування завершено, а обвинувальний висновок направлено до суду.
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В кінці листопада поліцейські Київської області затримали у власній фотостудії 56-річного жителя міста Вишневе. Тоді йому повідомили про підозру по ч.3, ч. 4 ст. 152 (ґвалтування), по ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Також нещодавно ми писали про те, що в Київській області 53-річний чоловік протягом двох місяців ґвалтував двох неповнолітніх дівчаток.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській області 52-річного чоловіка звинувачують в зґвалтуванні підлітка, йому вже повідомили про підозру.
Як писав сайт "Сьогодні", в Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим: