Ґвалтував і підпалював волосся. У Києві чоловік два дні знущався з дівчини

Злочинець шляхом обману завів потерпілу до своєї квартири

У столиці чоловік ґвалтував та незаконно утримував 25-річну дівчину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Також злочинець завдав потерпілій тілесні ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Душив і підпалював волосся

16 січня чоловік шляхом обману завів дівчину до своєї квартири, де протягом двох днів утримував та ґвалтував її. Постраждала намагалася чинити опір, але зловмисник завдав тілесних ушкоджень, душив і підпалював їй волосся.

18 січня злочинець відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до поліції.

Що відомо про злочинця?

Зловмисником виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області. У квартирі чоловіка знайшли та вилучили особисті речі потерпілої, мотузки та інші речові докази.

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Наразі затриманому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік, який ґвалтував дівчину у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

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Мінімум 14 зґвалтувань. У Києві чоловік знущався з 5-річної дівчинки

У Києві затримано чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Більш того, він ще й зняв порнографічне відео із дитиною.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому та зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася дочка його знайомої.