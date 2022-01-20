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Ґвалтував і підпалював волосся. У Києві чоловік два дні знущався з дівчини

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 09:26
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Злочинець шляхом обману завів потерпілу до своєї квартири
У столиці чоловік ґвалтував та незаконно утримував 25-річну дівчину. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці чоловік ґвалтував та незаконно утримував 25-річну дівчину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Також злочинець завдав потерпілій тілесні ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Душив і підпалював волосся

16 січня чоловік шляхом обману завів дівчину до своєї квартири, де протягом двох днів утримував та ґвалтував її. Постраждала намагалася чинити опір, але зловмисник завдав тілесних ушкоджень, душив і підпалював їй волосся.

18 січня злочинець відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до поліції.

Що відомо про злочинця?

Зловмисником виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області. У квартирі чоловіка знайшли та вилучили особисті речі потерпілої, мотузки та інші речові докази.

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Наразі затриманому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік, який ґвалтував дівчину у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

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Мінімум 14 зґвалтувань. У Києві чоловік знущався з 5-річної дівчинки

У Києві затримано чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Більш того, він ще й зняв порнографічне відео із дитиною.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому та зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася дочка його знайомої.

Поліція обшукала житло чоловіка. Там було виявлено докази злочину, а також електронні носії із відеозаписами дитячої порнографії.

Затриманому повідомили про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь.

Розпочато чотири кримінальні провадження:

  • за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми, скоєна стосовно малолітнього;
  • ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди;
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів;
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження.

Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Продовжується досудове розслідування.

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