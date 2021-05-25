Ґвалтував жінок у вбиральнях ТЦ: у Києві чоловік отримав строк

Потерпілим буде виплачено компенсацію в розмірі 30 тисяч гривень кожній

Прокуратура Києва винесла вирок чоловікові, який ґвалтував жертв у жіночих вбиральнях ТЦ. Вина обвинуваченого повністю доведена.

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Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

Молодик засуджений до трьох років позбавлення волі за те, що вчиняв сексуальне насильство в жіночих вбиральнях ТЦ.

"Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт щодо вказаної особи був скерований до Оболонського районного суду міста Києва", – йдеться в повідомленні.

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Обвинувачений свою провину не визнавав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Однак вину обвинуваченого доведено, докази визнані належними і допустимими.

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Крім цього, суд задовольнив цивільні позови про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній з потерпілих.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік ґвалтував школярок. У соцмережах він видавав себе за хлопця, випрошував інтимні фото, а потім шантажував своїх жертв.

Також у Сумській області в місті Кролевець юнак на вулиці намагався зґвалтувати школярку.