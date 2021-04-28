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Знайдене в Києві тіло в сумці виявилося без голови. Що кажуть в поліції? (оновлено)

28 квітня, 13:09

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Правоохоронцям належить встановити особу загиблого і знайти його голову – розслідування триває

Фахівці встановили, що знайдений в Голосіївському районі столиці труп в сумці – чоловічої статі. Більше подробиць в поліції поки не розголошують.

Втім, як розповіли сайту "Сьогодні" джерела в правоохоронних органах, інформація про розчленоване тіло виявилася не зовсім точною, але не менш страшною: тіло чоловіка виявлено без голови з ножовими пораненнями. Зокрема, розрізаний живіт.

Окрім того, як вдалося дізнатися нашим журналістам, чоловікові було приблизно 35-40 років, на руці є татуювання. На бездомного, кажуть, не схожий.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Поліцейським належить встановити особу загиблого, а для цього потрібно знайти його голову. Щоб прискорити процес встановлення особи, правоохоронці будуть оглядати тіло чоловіка і намагатися встановити його особистість за особливими прикметами, наприклад, татуюванням. А також перевіряти і порівнювати з даними людей, про яких надходили заяви про зникнення в Києві.

Відео: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Також будуть працювати з жителями прилеглих будинків, можливо хтось з них бачив щось підозріле. На місці працюють криміналісти та кінологи.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Нагадаємо, сумку виявив перехожий в провулку Моторному, де ведеться будівництво, вранці 28 квітня.

Чоловік розповів, що коли побачив сумку, штовхнув її палицею, але відчувши всередині щось м'яке, відразу запідозрив недобре.

Відео: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Раніше в парку Києва виявили труп молодої дівчини.

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