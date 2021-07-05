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Не було частини голови: у Києві на кладовищі жорстоко вбили безхатченка (фото)

5 липня 2021 17:36

Ігор Сєров , Вікторія Барановська

Між зловмисником та вбитим, що проживав на одному із столичних кладовищ, виник конфлікт

Бездомний жив на цьому кладовищі / Фото: колаж "Сегодня"

Бездомний жив на цьому кладовищі / Фото: колаж "Сегодня"

У суботу, 3 липня, на одному із кладовищ Києва знайшли оголене тіло вбитого чоловіка. Вбитий був безхатченком та проживав на цьому ж кладовищі.

Про це повідомляє Департаметр карного розшуку.

"Прибувші на місце події правоохоронці побачили жахливе видовище – тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом знаходився окривавлений дерев’яний хрест, яким ймовірно і розтрощили голову потерпілому", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника, ним виявився 29-річний раніше судимий чоловік. У скоєному він зізнався та пояснив, що вбив чоловіка під час раптово виниклого конфлікту. У той момент був у стані алкогольного сп’яніння. А вбивав тим, що було "під руками".

Фото: Департамент карного розшуку

Фото: Департамент карного розшуку

"Ми підтверджуємо факт виявлення тіла чоловіка на кладовищі", – повідомили нам в прес-службі київської поліції.

Втім, інформацію про те, що бездомного, який проживав на кладовищі, вбили могильним хрестом – цього в поліції не підтвердили, але і не спростували.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Незабаром йому оберуть запобіжний засіб – тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік жорстоко побив 61-річного чоловіка, а потім напав з ножем на 67-річну пенсіонерку та вбив її.

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