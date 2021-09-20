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Чи не давав виходити з квартири і погрожував: в Києві чоловік цілий рік залякував бабусю

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 20:03
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Порушнику загрожує кілька років в'язниці – зараз він під вартою
72-річна бабуся боялася власного онука
72-річна бабуся боялася власного онука / Фото: Колаж: Сьогодні

Оболонський районний суд Києва незабаром буде судити 26-річного киянина, який знущався над власною бабусею. Сьогодні відправили обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

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Підозрюваний рік тероризував 72-річну бабусю і змушував її готувати йому їжу і давати гроші. Зловмисник залякував жінку похилого віку і погрожував їй на очах у свого маленького брата.

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"Зважаючи на позицію прокурора, про те що кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також відбував покарання за вчинення корисливих злочинів, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

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Чоловікові загрожує до 2-х років в'язниці.

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