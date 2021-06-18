Не одиничний випадок: вчитель інклюзивного класу побила дитину з інвалідністю (відео)

Все виплило назовні, коли асистент вчителя, не витримавши знущань над дитиною, надіслала відео мамі хлопчика

Вчителька знущається над дитиною-аутистом / колаж "Сьогодні"

У інклюзивному класі однієї з київських шкіл учитель проявляє агресію і б'є дитину з інвалідністю. Принаймні один епізод знущань над хлопчиком потрапив на відео.

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Про це повідомив народний депутат Павло Сушко в Telegram, розмістивши відповідне відео.

На відео видно, як жінка грубо штурхає дитину, мабуть, намагаючись змусити хлопчика сісти на місце або заспокоїти, і неодноразово б'є його. Все це, судячи з усього, відбувається на перерві, оскільки інші діти вільно пересуваються по класу і видно відчинені двері.

Сушко заявив, що таке відбувається в одному з класів школи № 58, де навчається двоє дітей з інвалідністю.

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"Учитель не знаходить іншого підходу і спільну мову з дитиною з розладами аутистичного спектру, окрім як через рукоприкладство і агресію", – зазначає депутат.

За його інформацією – це не поодинокий випадок, а все виплило назовні, коли асистент вчителя, не витримавши, надіслав відео мамі хлопчика.

Нардеп пообіцяв, що інцидент на відео стане предметом розслідування тимчасової слідчої комісії, а також звернення до правоохоронних органів.

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