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Не вперше. У Києві вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО – фото

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 12:23
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Жителі Києва звернулися до поліції з проханням знайти хуліганів, які облили пам'ятну дошку у парку Рильського
Поліція шукає вандалів у Києві
Поліція шукає вандалів у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам АТО у Голосіївському районі столиці. Невідомі облили пам'ятну дошку червоною фарбою.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Небайдужі перехожі, які помітили вандалізм у парку ім. Рильського, вже звернулися до поліції.

Фарбою облили імена загиблих. Фото: Іванна Кобєлєва

"На місце виїхала слідчо-оперативна група. Випадок зареєстровано. Пізніше буде ухвалено рішення про кваліфікацію події", – повідомили у поліції Голосіївського району.

Правоохоронці зазначають, що у 2019 році вандали вже обливали пам'ятник у парку Рильського фарбою. За скоєне зловмисникам загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.

Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карається так:

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  • штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • або громадськими роботами від 150 до 300 годин;
  • або виправними роботами до двох років;
  • або обмеженням волі до трьох років;
  • або позбавленням волі на той самий срок.

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