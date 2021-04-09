Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Не подавали ознаки життя: під час пожежі в Києві врятували двох дітей (фото)

9 квітня, 19:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Також врятували жінку – мешканку сусідньої квартири

У Києві 9 квітня на вулиці Марини Цвєтаєвої, 10/87, в Деснянському районі столиці сталася НП.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Горіла квартира на 14 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

У квартирі виявили двох дітей, хлопчиків 2 і 6 років, без ознак життя.

"Вогнеборці миттю винесли дітлахів на свіже повітря та приступили до надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні відомства.

Реклама

Їх передали медикам і згодом госпіталізували.

В тренді
Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

Реклама

Пожежа була локалізована на площі 15 квадратних метрів.

Також врятували жінку, жительку сусідньої квартири, яку з ознаками отруєння продуктами горіння також вивели з дому і передали медикам. Від госпіталізації жінка відмовилася.

Нагадаємо, нещодавно в Києві був масштабна пожежа – горіли плавучі дачі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна людина, ще двоє знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рятувальники медики пожежа ДСНС

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)Надзвичайні події
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)Надзвичайні події
У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)
У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)Надзвичайні події
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загиблі
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загибліНадзвичайні події
Смертельне падіння на Троєщині. Жінка впала перед входом
Смертельне падіння на Троєщині. Жінка впала перед входомНадзвичайні події
Вибух газу в Києві: під руїнами гаража шукають людей (фото, відео)
Вибух газу в Києві: під руїнами гаража шукають людей (фото, відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти