Не подавали ознаки життя: під час пожежі в Києві врятували двох дітей (фото)

У Києві 9 квітня на вулиці Марини Цвєтаєвої, 10/87, в Деснянському районі столиці сталася НП.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Горіла квартира на 14 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

У квартирі виявили двох дітей, хлопчиків 2 і 6 років, без ознак життя.

"Вогнеборці миттю винесли дітлахів на свіже повітря та приступили до надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні відомства.

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Їх передали медикам і згодом госпіталізували.

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Пожежа була локалізована на площі 15 квадратних метрів.

Також врятували жінку, жительку сусідньої квартири, яку з ознаками отруєння продуктами горіння також вивели з дому і передали медикам. Від госпіталізації жінка відмовилася.

Нагадаємо, нещодавно в Києві був масштабна пожежа – горіли плавучі дачі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна людина, ще двоє знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 людини.

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