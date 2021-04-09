Не подавали ознаки життя: під час пожежі в Києві врятували двох дітей (фото)

У Києві 9 квітня на вулиці Марини Цвєтаєвої, 10/87, в Деснянському районі столиці сталася НП.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
Горіла квартира на 14 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.
У квартирі виявили двох дітей, хлопчиків 2 і 6 років, без ознак життя.
"Вогнеборці миттю винесли дітлахів на свіже повітря та приступили до надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні відомства.
Їх передали медикам і згодом госпіталізували.
Пожежа була локалізована на площі 15 квадратних метрів.
Також врятували жінку, жительку сусідньої квартири, яку з ознаками отруєння продуктами горіння також вивели з дому і передали медикам. Від госпіталізації жінка відмовилася.
Нагадаємо, нещодавно в Києві був масштабна пожежа – горіли плавучі дачі.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна людина, ще двоє знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 людини.
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